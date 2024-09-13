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Каладзе рассказал, почему Грузия не вводит санкции против России

21:47 298

Власти Грузии не присоединились к санкциям против РФ, и «сейчас страна не допустит, чтобы ее использовали в интересах других государств», заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы защитили свою страну, защитили свои интересы. Страна не присоединилась к санкциям [против РФ], которые навредили бы лишь грузинским производителям, крестьянам, а также не открыли второй фронт в стране. Мы не допустим, чтобы Грузию использовали в интересах других государств. Мы защитим нашу страну и наш народ», - сказал Каладзе журналистам после предвыборного митинга в городе Гори.

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