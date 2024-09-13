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В Агдере погиб сотрудник МЧС

21:58 142

Пожарный автомобиль «КамАЗ» Государственной противопожарной службы МЧС, участвовавший в тушении пожара на открытой местности в селе Чардаглы Агдеринского района, попал в аварию. Об этом говорится в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб находившийся в автомобиле пожарный Аллахвердиев Эльсевар Гашам оглу, 1983 года рождения, четверо пожарных получили травмы различной степени тяжести. В целях оказания соответствующей медицинской помощи пострадавшие пожарные были срочно эвакуированы в специализированное медицинское учреждение, расположенное в Баку, при сопровождении врачей на вертолете авиационного подразделения министерства.

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