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Зеленский о ситуации на фронте

14 сентября 2024, 22:47 1979

Украина держит позиции на Донбассе и давит на Россию, чтобы приблизить мир, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Только что я говорил с главкомом Александром Сырским. Держим позиции, как бы трудно это ни было. Также был доклад по Курщине - о наших действиях и реакции врага. Как и предполагалось, осуществляем нашу главную цель - приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину», - говорится в сообщении.

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