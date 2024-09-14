Зеленский о ситуации на фронте
14 сентября 2024, 22:47 1979
Украина держит позиции на Донбассе и давит на Россию, чтобы приблизить мир, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Только что я говорил с главкомом Александром Сырским. Держим позиции, как бы трудно это ни было. Также был доклад по Курщине - о наших действиях и реакции врага. Как и предполагалось, осуществляем нашу главную цель - приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину», - говорится в сообщении.
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