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Санкции не помешают России построить АЭС в Турции

Утверждает Ерхов
14 сентября 2024, 23:12 485

Проект АЭС "Аккую" будет реализован, "несмотря на негативное влияние западных санкций", заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта, призванного стать важным элементом укрепления энергобезопасности вашей страны. Но несмотря ни на что, хочу вас заверить, проект будет реализован, и Турция получит доступ к стабильному источнику экологически чистой электроэнергии на долгие годы", - сказал посол.

Напомним, что 11 сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара примет меры в отношении немецкой компании Siemens из-за проблем с поставками оборудования для АЭС "Аккую". По его словам, "налицо решение, принятое по политическим мотивам".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК "Росатом".

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