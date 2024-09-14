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Кипр лишил гражданства украинского олигарха

14 сентября 2024, 23:51 455

Кипр лишил гражданства украинского олигарха Игоря Коломойского. О решении Кабинета министров страны от 4 сентября сегодня сообщило издание Phileleftheros.

Помимо бывшего совладельца «ПриватБанка», в списке имена еще восьми человек, лишеных гражданства.

В 2010 году Коломойский получил «золотой паспорт» за инвестиции в экономику Кипра.

До 2022 года у него было «тройное гражданство» Украины, Израиля и Кипра, в 2022 году гражданство Украины его лишили.

В настоящее время власти Кипра решили, что во время выдачи Коломойскому гражданства не оценили репутационные риски, связанные с уголовным преследованием олигарха.

С сентября 2023 года Коломойский находится под стражей в Украине, против него возбуждено несколько уголовных дел.

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