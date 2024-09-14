Турция передала Гурбанова Грузии

Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийстве девять лет назад в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани, сообщают грузинские СМИ.

Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года, сообщила Генпрокуратура Грузии. Убийство произошло 28 марта 2015 года, Хардзиани был расстрелян у своего дома.

По данным следствия, убийство готовилось более двух месяцев. Гурбанов прилетел в Тбилиси 13 января 2015 года по поддельному паспорту гражданина Украины, на имя Олександра Даметова.

У него был соучастник. Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, меняя одежду и средства передвижения. Сразу после убийства Гурбанов и его сообщник покинули Грузию через КПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе.

Суд в Грузии заочно признал Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению.

Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру Интерпола.

Следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников. По данным портала Civil.ge, Хардзиани был известен общественности в связи со спором вокруг владения комплексом на Черепашьем озере в Тбилиси. Он входил в число тех предпринимателей, которые заявляли, что в условиях прежней власти, при Саакашвили, его незаконно лишили имущества. До смены власти в Грузии Хардзиани два года провел в тюрьме по делу о наркотиках.