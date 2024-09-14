Зеленский попросил США не медлить

«Провел встречу с делегацией конгрессменов США. Важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о наших потребностях, о наших позициях. Критически важно, чтобы все, особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам украинского лидера, любая задержка военных пакетов оказывает негативное влияние на фронте.

Также Зеленский в своем телеграме сообщил, что хочет посетить США, дабы лично уговорить главу Белого дома Джо Байдена разрешить удары по России. Он планирует передать свою стратегию не только Байдену, но и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.