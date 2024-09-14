Советник Байдена пообещал значительную помощь Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о задержках в поставках оружия Украине, объяснив, что проблемы связаны с логистическими трудностями, а не с отсутствием политической воли. Выступая по видеосвязи на конференции Ялтинской европейской стратегии, Салливан отметил, что до конца месяца ожидается новый "значительный" пакет помощи для Украины.

Он подчеркнул, что использование западного оружия большой дальности против целей в российском тылу остается предметом "напряженных консультаций" между союзниками. Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, который планирует посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского представить Байдену свой план победы в войне с Россией, Салливан выразил поддержку этому намерению, отметив необходимость комплексной стратегии для успешного завершения конфликта.

Кроме того, Салливан сообщил, что Байден планирует использовать оставшиеся четыре месяца своего президентства для того, чтобы обеспечить Украину наилучшими условиями для победы.

Он также выразил опасения по поводу возможных российских ударов по украинским атомным электростанциям, напомнив о прежних атаках на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и предупредив о возможности их повторения.