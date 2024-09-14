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Буданов: Россия хочет завершить войну в 2026 году

01:41 434

Российская Федерация хотела бы завершить развязанную против Украины войну до конца 2025 – начала 2026 года. Причем Москва надеется завершить ее своей победой. Такое заявление сделал Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на 20-й ежегодной конференции YES (Ялтинская европейская стратегия), которая состоялась в Киеве.

"Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать – это горизонт от 30-ти лет – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся.

Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось", – продолжил Буданов.

К тому же, добавил глава разведки, все более острым в России становится вопрос недобора в ряды армии. По его словам, уже летом 2025 года в Кремле столкнутся с дилеммой – объявлять новую мобилизацию или уменьшать интенсивность боевых действий, что в конечном итоге может стать для России критическим.

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