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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Ракета хуситов в центре Израиля

09:09 1653

Ракета класса «земля-земля» упала рано утром в воскресенье в центре Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Установлено, что ракета была выпущена с территории Йемена, заявили в пресс-службе израильской армии.

«Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходили от ракет-перехватчиков», — говорится в тексте.

По словам представителей ЦАХАЛ, результат перехвата снаряда пока неизвестен. Сейчас ситуацию оценивают специалисты. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Осколки ракеты-перехватчика упали в окрестностях города Модиин. Причинен ущерб железнодорожной станции. Служба скорой помощи сообщила, что пять человек получили легкие травмы, когда бежали в бомбоубежище.

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