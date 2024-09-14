Ракета хуситов в центре Израиля

Ракета класса «земля-земля» упала рано утром в воскресенье в центре Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Установлено, что ракета была выпущена с территории Йемена, заявили в пресс-службе израильской армии.

«Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходили от ракет-перехватчиков», — говорится в тексте.

По словам представителей ЦАХАЛ, результат перехвата снаряда пока неизвестен. Сейчас ситуацию оценивают специалисты. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Осколки ракеты-перехватчика упали в окрестностях города Модиин. Причинен ущерб железнодорожной станции. Служба скорой помощи сообщила, что пять человек получили легкие травмы, когда бежали в бомбоубежище.