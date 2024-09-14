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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Республиканцы-противники Трампа собрали миллионы для Харрис

09:14 1049

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, кандидата от демократов. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По сведениям издания, группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала в марте сбор средств для того, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме». Объединение поставило своей целью собрать $50 млн для президентской кампании Харрис. В прошлой предвыборной гонке эта же группа собрала в помощь демократам порядка $10 млн.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что такие небольшие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку электората в штатах, где ожидается почти равный исход борьбы. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

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