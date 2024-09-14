Курская операция: украинцы берут под контроль российские села

Украинские войска в субботу, 14 сентября, продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области РФ: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи, захватили несколько сел. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы действуют в населенном пункте Веселое (к юго-западу от Глушково), российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили этот населенный пункт.

Российские источники также утверждали, что украинские силы продолжали наступательные действия вблизи нескольких населенных пунктов в Курской области.

В сводке ISW отмечается, что 14 сентября украинские войска продолжали продвигаться к северу от Суджи на фоне продолжающихся наступательных операций на всей линии фронта в Курской области. Российский «военкоры» утверждают, что украинские силы захватили Черкасское Поречное (к северу от Суджи).