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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Курская операция: украинцы берут под контроль российские села

09:41 3263

Украинские войска в субботу, 14 сентября, продолжили продвижение в Глушковском районе Курской области РФ: продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи, захватили несколько сел. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что украинские силы действуют в населенном пункте Веселое (к юго-западу от Глушково), российский военный блогер утверждал, что украинские силы захватили этот населенный пункт.

Российские источники также утверждали, что украинские силы продолжали наступательные действия вблизи нескольких населенных пунктов в Курской области.

В сводке ISW отмечается, что 14 сентября украинские войска продолжали продвигаться к северу от Суджи на фоне продолжающихся наступательных операций на всей линии фронта в Курской области. Российский «военкоры» утверждают, что украинские силы захватили Черкасское Поречное (к северу от Суджи).

При этом аналитики указывают, что российские войска недавно вернули себе территорию в Курской области и продолжили контратаковать. На геолокационных снимках, опубликованных 14 сентября, видна пехота российской 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ), которая действует к юго-востоку от Суджи.

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