Россия и Украина атаковали друг друга

Из них 15 были перехвачены над Брянской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской, по одному - над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, над территорией России были сбиты 29 беспилотников, следует из сводки Министерства обороны РФ.

В Шебекинском районе Белгородской области всю ночь продолжали тушить пожар, возникший вчера, предположительно, после падения дрона. Губернатор области Вячеслав Гладков утром сообщил, что пока локализовать пожар не удалось, пожарные расчеты продолжают работать на месте. Пострадавших нет.

В то же время в сводке Воздушных сил Украины говорится, что сегодня ночью российские военные ударили по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 14 ударными беспилотниками. В результате противовоздушного боя, отмечается в сводке, удалось сбить одну ракету Х-59 и 10 ударных дронов.

В Воздушных силах добавили, что система ПВО работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.