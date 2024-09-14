Зеленский хочет остановить огонь на некоторых участках фронта

Украина согласна на прекращение огня на некоторых участках фронта, прописано в плане, который президент Украины Владимир Зеленский планирует передать президенту США Джо Байдену, потом и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом утверждает немецкое издание Bild.

Отмечается, что в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский будет с визитом в США, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Во время встречи он представит ему план победы Украины, который включает в себя пункт прекращения огня на некоторых участках линии фронта.

По информации газеты, в плане содержится требование разрешения использовать западное оружие по целям в глубине России. А также «готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание ситуации».

«Зеленский теперь хочет поставить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя», - заявил Bild военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Ранее украинский лидер заявлял, что «в этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы — систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру».