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Глава внешней разведки Британии в Баку
Новость дня
Глава внешней разведки Британии в Баку

Турция поздравила Азербайджан

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11:01 1317

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

В публикации турецкого внешнеполитического ведомства в социальных сетях говорится: «Поздравляем наших азербайджанских братьев со 106-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку от оккупации. С уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость [Азербайджана]».

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