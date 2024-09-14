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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

«Заговор с целью убийства Мадуро»: аресты в Венесуэле

11:18 335

Власти Венесуэлы сообщили об аресте трех граждан США, двух граждан Испании и гражданина Чехии, которых они подозревают в заговоре с целью свержения действующей власти.

Как сообщает BBC, глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что арестованные планировали убийство президента Николаса Мадуро и других высокопоставленных лиц.

«Они связались с французскими наемниками, с наемниками из Восточной Европы, и они принимали участие в операции по нападению на нашу страну», — заявил Кабельо. По его словам, в ходе полицейской операции по предотвращению заговора было конфисковано 400 единиц огнестрельного оружия.

Кабельо заявил также, что задержанные испанцы подозреваются в связях с испанскими спецслужбами. Правительство Испании отвергло эти утверждения.

Представитель Госдепартамента США рассказал Reuters, что в Венесуэле был задержан «один американский военнослужащий». По его словам, американские власти слышали сообщения о задержании еще двух граждан США, но эта информация пока не подтверждена. «Любые утверждения о причастности США к заговору с целью свержения Мадуро ложны. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают решение политического кризиса в Венесуэле демократическим путем», — сказал представитель Госдепа.

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