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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Вашингтон и Лондон согласовали свои действия по Украине и Китаю

11:35 254

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в рамках пошедшего 10-11 сентября стратегического диалога обсудили вопросы сотрудничества по ключевым мировым проблемам, говорится в совместном заявлении сторон, распространенном американским Госдепартаментом.

«Диалог, состоявшийся 10-11 сентября 2024 года, охватывал ключевые элементы партнерства США и Великобритании, включая неизменную поддержку Украины, содействие миру и безопасности на Ближнем Востоке, в том числе посредством прекращения огня в Газе, сотрудничество в направлении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», - отмечается в документе.

В нем говорится, что стороны, подтвердив поддержку Киева, «обсудили дальнейшие шаги по мобилизации военных и финансовых ресурсов для Украины, ограничению российских доходов, оказанию давления на военную машину Кремля и восстановлению энергетических сетей Украины», а также выразили обеспокоенность «по поводу поддержки Китаем оборонно-промышленной базы России».

В заявлении отмечается, что Лэмми поддержал посреднические усилия США, Египта и Катара по заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. США и Британия заявили о «поддержке безопасности Израиля и важности недопущения любых действий по эскалации в регионе, которые подорвали бы перспективу мира и прогресса на пути к урегулированию на основе сосуществования двух государств».

«Что касается Китая, то обе стороны подтвердили общую приверженность соблюдению международного права и международной системы, основанной на правилах, и с обеспокоенностью отметили опасные и дестабилизирующие действия китайских судов в Южно-Китайском море», - отмечается в заявлении Госдепа.

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