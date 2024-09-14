Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы»

Гонка началась с аварии, в которой были задействованы индиец Куш Майни, испанец Хосеп Марти и немец Оливер Гете.

*** 11:42

Сегодня заключительный и решающий день на бакинской «Формуле».

Стартовала гонка в «Формуле-2», а в 15:00 начнется основная гонка в «Формуле-1».