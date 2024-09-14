Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы»
11:49 537
Гонка началась с аварии, в которой были задействованы индиец Куш Майни, испанец Хосеп Марти и немец Оливер Гете.
Red flag 🚩 in #F2 race, Maini stopped on the grid and Oliver Goethe and Pepe Martí hit him from behind #f1jp #azerbaijanGP pic.twitter.com/dBux1RrMAT— 竜己 (@Yk23sh) September 15, 2024
*** 11:42
Сегодня заключительный и решающий день на бакинской «Формуле».
Стартовала гонка в «Формуле-2», а в 15:00 начнется основная гонка в «Формуле-1».
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