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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы»

фото, видео, обновлено 11:49
Отдел спорта
11:49 537

Гонка началась с аварии, в которой были задействованы индиец Куш Майни, испанец Хосеп Марти и немец Оливер Гете.

*** 11:42

Сегодня заключительный и решающий день на бакинской «Формуле».

Стартовала гонка в «Формуле-2», а в 15:00 начнется основная гонка в «Формуле-1».

Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы»
Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы» фото, видео, обновлено 11:49
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ЭТО ВАЖНО

Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы»
Массовая авария в решающий день бакинской «Формулы» фото, видео, обновлено 11:49
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