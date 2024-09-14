Оверчук дал понять в Ереване, кому принадлежат дороги в Армении

Российская делегация под руководством заместителя председателя правительства Алексея Оверчука посетила с рабочим визитом Армению. В рамках визита глава делегации провел ряд официальных встреч и переговоров, посетил пострадавшую в мае текущего года от наводнения Лорийскую область, где сделал весьма недвусмысленное заявление. В частности, на брифинге на станции Ахтала в Лорийской области вице-премьер РФ заявил, что восстановление российскими специалистами армянских железнодорожных путей после наводнения является трудовым подвигом. Отметив, что силами РЖД и ее дочернего предприятия ЮКЖД при полном содействии Армении было сделано огромное дело, он подчеркнул, что в рекордно короткое время удалось восстановить отрезки железных путей, поврежденные стихийным бедствием.

Напомним читателям, что в конце мая текущего года из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев в Лорийской области Армении вышли из берегов, в результате три человека погибли, дома сотен жителей оказались затоплены, также была перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Движение поездов на участке Айрум - Санаин также было прервано из-за повреждения путей. По словам Оверчука, с 26 мая по 14 июня было сделано невозможное при самом непосредственном содействии РЖД (Российские железные дороги). Удалось восстановить дорогу, которая является единственным железнодорожным путем, связывающим Армению с внешним миром. Все работали самоотверженно. После такого выступления в духе коммунистической помощи «братскому народу» российский вице-премьер прокомментировал в беседе с журналистами и вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Он четко дал понять, что разблокировка возможна только в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств (Азербайджана, России и Армении) и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9-10 ноября 2020 года. По его словам, Россия готова всегда подключиться к этому процессу и готова здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.

А что касается сложностей в политических отношениях между Арменией и Россией, то Оверчук все связал с ролью «медийного фона», который часто бывает негативным. Но есть реальный мир. «Вот мы сегодня проехали по реальной железной дороге, увидели реальную работу, которая была выполнена. У нас есть реальный рост товарооборота, что говорит об укреплении связей между нашими странами. Есть реальная работа представителей Армении в Евразийском экономическом союзе. И нужно различать то, что происходит в реальном мире, и то, что навязывается в медийной информационной повестке, которая просто часто не соответствует действительности», - заявил вице-премьер РФ. Кстати, Оверчук на встрече сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией заявил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году составит 14-16 млрд долларов. То есть объем товарооборота между двумя странами вырастет в 6 раз в сравнении с показателем 2022 года, который на тот момент составлял 2,6 млрд долларов. Экспортные операции выросли с 841 млн долларов до 3,4 млрд долларов в 2023 году. Тут невольно вспомнишь поговорку «Собака лает - караван идет». Мол, пусть что угодно говорят, а взаимная торговля растет. А хозяином железных дорог, как и других коммуникаций, да и почти всей армянской экономики в целом, является Россия. Компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) потратила 2 млн долларов на восстановление после наводнения участков железной дороги на севере Армении. Иначе стали бы в РЖД так «самоотверженно» восстанавливать последствия наводнения. К тому же, потратив на это 2 млн долларов. Стали бы Ереван и тот же Тегеран, завопивший на весь мир о каких-то своих правах на Зангезурский коридор, тратить на ремонт чужого добра миллионы?

А слова гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова о том, что «работы выполнены с очень большим запасом прочности на случай новых природных бедствий. Было вычищено и выпрямлено русло реки Дебед, чтобы массы воды беспрепятственно могли проходить. На некоторых участках с учетом потенциальных рисков намного серьезнее усилили защиту от наводнения», говорят о том, что Россия и не думает в ближайшее время покидать этот регион. И не стоит удивляться, что товарооборот страны, лишенной экономики, почти втрое превышает товарооборот РФ с самой большой на Южном Кавказе экономикой Азербайджана. Эти цифры наглядно демонстрируют тот факт, что Армения продолжает реэкспортные операции с Россией в обход международных санкций. Но коллективный Запад, желающий перехватить кураторство над Ереваном у Москвы, упорно закрывает глаза на такие экономические «шалости» своего протеже, не ставящего его запреты ни во что.