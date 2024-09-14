В Израиле решили: война с «Хезболлой» неизбежна

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совещания с руководством вооруженных сил и силовых ведомств предупредил их, что считает «крупномасштабную конфронтацию» с движением «Хезболла» в скором будущем неизбежной. Об этом сообщил 13-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, обострение конфликта с «Хезболлой» можно ожидать в ближайшие несколько недель или месяцев. Участники совещания согласились с оценкой Нетаньяху, было принято решение начать операцию против «Хезболлы» после того, как ей будет придана «международная легитимность», а на границе будет сосредоточено достаточное количество войск.

В то же время израильские силовики считают, что крупномасштабные боевые действия на севере Израиля приведут к значительному сокращению сил в секторе Газа.