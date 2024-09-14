У премьера Британии проблемы из-за дорогих покупок супруге

Издание отмечает, что британский премьер нарушил парламентские правила, не задекларировав тот факт, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены. Речь идет о члене палаты лордов Британии Вахиде Алли. Отмечается, что он покрывал жене премьера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после прихода Стармера к власти.

В канцелярии премьер-министра отказались озвучить общую стоимость подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.