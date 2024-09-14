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У премьера Британии проблемы из-за дорогих покупок супруге

12:27 1606

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором. Об этом сообщает газета Times.

Издание отмечает, что британский премьер нарушил парламентские правила, не задекларировав тот факт, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены. Речь идет о члене палаты лордов Британии Вахиде Алли. Отмечается, что он покрывал жене премьера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду как до, так и после прихода Стармера к власти.

В канцелярии премьер-министра отказались озвучить общую стоимость подарков, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.

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