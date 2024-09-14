На сдавшихся в украинский плен чеченцах поставили крест

Со слов Алаудинова, ему прислали видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными. «И там идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — сказал командир спецназа.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских военных, которые сдались ВСУ добровольно.

Алаудинов заявил, что «пришел в ярость», увидев эти ролики. «Чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен», — уверяет он, добавив, что его можно только «смыть кровью».

«Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать, чтобы вас вытащить?» — спросил Алаудинов, заявив, что не уважает таких бойцов и призвал их «закончить свой путь мужчинами».

Командир «Ахмата» пояснил, что не имеет в виду тех, кто попал в плен, находясь в состоянии, «когда не могут с собой совладать», то есть будучи тяжело ранеными или контуженными. «Этих людей мы вытаскиваем... любыми путями», — сказал он, отметив, что такую задачу ставил глава Чечни Рамзан Кадыров.