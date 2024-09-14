Канадский премьер Трюдо — сын Фиделя Кастро?

Дональд Трамп – кладезь разного рода конспирологических теорий, которые роятся в его странной голове. Не успела еще утихнуть волна от истории с кошками и собаками, которых, по его словам, едят в Америке гаитянские иммигранты, как появилось нечто новое. Точнее говоря, довольно старое, но реанимированное Трампом в последние дни. В своей готовящейся к публикации книге «Спасти Америку» он утверждает, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо является внебрачным сыном Фиделя Кастро. И обосновывает это весьма оригинально, совсем в своем духе: «Посмотрите, у отца Трюдо почти не было волос. А у Кастро были густые волосы. И у Трюдо густые волосы».

Версия о том, что Джастин является сыном Кастро, появилась на свет где-то году в 2018-м. И до этого у историков, политических аналитиков и американской публики в целом был интерес к тому общему, что было между династией Трюдо и лидером кубинской революции. Они не могли не обратить внимание на целую серию комплиментарных высказываний Джастина в адрес Фиделя, а когда тот умер в 2016 году, Трюдо отдал дань его памяти, сказав, что Кастро был «замечательным лидером». Слухам о «внебрачном сыне» дала толчок предсмертная записка 70-летнего Фиделя Кастро Диаса-Баларта, старшего сына Фиделя по прозвищу Фиделито. 1 февраля 2018 года он покончил с собой, оставив записку. Якобы в ней он написал, что Джастин Трюдо является его сводным братом. Однако эти данные никем не были подтверждены. Либерал Трюдо - открытый враг Дональда Трампа. В последнее время враждебность между ними лишь усилилась. Джастин по самым различным вопросам занимает диаметрально противоположную Трампу позицию. Он, например, высказывается за то, чтобы администрация Джо Байдена немедленно сняла все ограничения на использование дальнобойных орудий для ударов вглубь по территории России. И, конечно, симпатии канадского премьера полностью на стороне вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов на выборах в США.

Нынешние измышления Трампа вызвали гневную отповедь у канадских парламентариев. Двое из них - Ллойд Эксворси и Аллан Рок - заявили о вмешательстве Трампа в дела Канады, подрыве политических позиций Трюдо и потребовали убрать из книги упоминание о нем. Они направили это требование самому Трампу в его флоридскую резиденцию в Мар-а-Лаго, а копии послали американскому послу в Канаде Дэвиду Коэну и канадскому послу в США Кирстен Хиллман. «Чем старше становится Трамп, - написали они, - тем чаще и быстрее он утрачивает какие бы то ни было моральные ограничения». Парламентарии в этой связи упомянули и идиотские измышления Трампа в отношении гаитян, которые в штате Огайо отлавливают и поедают кошек и собак. Агентство АР еще в 2018 году написало, что Джастин Трюдо не может быть сыном Кастро. Он родился через 9 месяцев после свадьбы его родителей. Его мать Маргарет Трюдо посетила Кубу, где встретилась с Кастро, когда ребенку было уже четыре года, а никакой более ранний визит на остров не остался бы незамеченным.