Сербия вернет срочную службу для мужчин. Женщинам — по желанию

Как пишет газета Danas, речь идет об обязательной службе для мужчин сроком 75 дней. Женщины также смогут ее пройти, но только на добровольной основе. Указ Вучича вступит в силу, если его одобрят правительство и парламент.

«Хочется верить, что правительство Сербии примет это решение. Хочется верить, что вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, сколько оружия нам нужно купить и произвести. Мы хотим сдерживать тех, кто бессмысленно угрожает нам каждый день», — заявил Вучич, выступая перед офицерами в Военной академии Сербии. Кто именно угрожает стране, он не уточнил.

Обязательную воинскую повинность в Сербии отменили в 2011 году, перейдя к полностью профессиональной армии. В январе Генштаб Сербии обратился к Вучичу с предложением вернуть обязательную службу в армии, обосновав это необходимостью в «омоложении» личного состава и в улучшении комплектования, а также в подготовке действующих и резервных вооруженных сил.