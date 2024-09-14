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Сербия вернет срочную службу для мужчин. Женщинам — по желанию

13:43 509

Президент Сербии Александар Вучич подписал документ о возвращении военной службы по призыву.

Как пишет газета Danas, речь идет об обязательной службе для мужчин сроком 75 дней. Женщины также смогут ее пройти, но только на добровольной основе. Указ Вучича вступит в силу, если его одобрят правительство и парламент.

«Хочется верить, что правительство Сербии примет это решение. Хочется верить, что вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, сколько оружия нам нужно купить и произвести. Мы хотим сдерживать тех, кто бессмысленно угрожает нам каждый день», — заявил Вучич, выступая перед офицерами в Военной академии Сербии. Кто именно угрожает стране, он не уточнил.

Обязательную воинскую повинность в Сербии отменили в 2011 году, перейдя к полностью профессиональной армии. В январе Генштаб Сербии обратился к Вучичу с предложением вернуть обязательную службу в армии, обосновав это необходимостью в «омоложении» личного состава и в улучшении комплектования, а также в подготовке действующих и резервных вооруженных сил.

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