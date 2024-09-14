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NASA: На орбите Земли рекордное число людей

14:23 1038

После запуска на Международную космическую станцию (МКС) российского космического корабля «Союз МС-26» был установлен новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите Земли. Сейчас, как обратило внимание агентство NASA, на орбите одновременно находятся 19 человек.

Прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года после запуска Китаем пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16». Тогда на борту МКС, а также на китайской космической станции «Тяньгун» одновременно находились в общей сложности 17 человек.

Космический корабль «Союз МС-26» был запущен 11 сентября. В составе экипажа — россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Предполагается, что на орбите они пробудут 202 суток. В ходе экспедиции на МКС запланированы выход в открытый космос и научные исследования.

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