Москва обещает ответить на «бандитские действия» Запада
14:41 914
Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья - урана, титана, никеля - будет вынужденным ответом на «бандитские действия» Запада, все наращивающего антироссийские санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Нам нужно отвечать на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес, - заявил представитель Кремля. - Никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент».
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