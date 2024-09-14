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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Москва обещает ответить на «бандитские действия» Запада

14:41 914

Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья - урана, титана, никеля - будет вынужденным ответом на «бандитские действия» Запада, все наращивающего антироссийские санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нам нужно отвечать на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес, - заявил представитель Кремля. - Никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент».

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