ЦИК отменил результаты в нескольких округах Баку

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что в комиссию обратилась зарегистрированная от этого округа кандидат Шукюрова Ульвия: «Кандидат утверждала, что в день голосования на участках подсчет голосов проводился неправильно, имели место случаи, противоречащие реализации избирательного права граждан. Ее обращение сначала было рассмотрено окружной избирательной комиссией и признано необоснованным. Недовольная решением Шукюрова подала жалобу в ЦИК, представив соответствующие протоколы и документы. При расследовании кадров, распространенных в социальных сетях в день голосования, и других материалов были обнаружены нарушения, которые могли повлиять на итоги выборов. Поэтому результаты голосования на избирательных участках 4, 6, 28, 31, 33 округа признаны недействительными».

Также аннулированы результаты голосования на одном избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

Член ЦИК и Экспертной группы Фуад Джавадов заявил, что по этому поводу в комиссию обратился зарегистрированный кандидат по упомянутому округу Азизов Азиз: «Кандидат утверждал, что в день голосования на 10 избирательных участках округа произошли нарушения. При расследовании его заявлений и представленных документов были обнаружены нарушения на избирательном участке №17 избирательного округа №23. Жалоба заявителя была частично удовлетворена, результаты голосования на избирательном участке №17 были аннулированы».