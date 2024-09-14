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Нетаньяху пригрозил хуситам «высокой платой»

15:11 358

Израиль намерен взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, заявил на заседании кабмина премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утренний ракетный удар по центру Израиля, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.

«Мы ведем кампанию на многих фронтах против иранской оси зла, которая стремится уничтожить нас. Сегодня утром хуситы запустили ракету класса «земля – земля» из Йемена по нашей территории. Они уже должны были знать, что мы взыскиваем высокую плату за любые попытки причинить нам вред. Любой, кому нужно напоминание об этом, может посетить порт Ходейда», - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

В воскресенье рано утром армия Израиля оповестила о воздушной тревоге в центральной части страны, включая пригороды Тель-Авива. Тревога была объявлена из-за запуска ракеты класса «земля – земля» со стороны Йемена, сообщений о погибших не поступало. По итогам первоначальной проверки армия заявила, что ракета, по всей вероятности, распалась в воздухе. Ответственность за ракетную атаку взяли на себя йеменские хуситы. Они утверждают, что удар наносился при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты, его целью якобы был «военный объект» в районе Тель-Авива.

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