Грозное заявление «Хезболлы»

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, выступая в Бейруте, что тотальная война Израиля, направленная на возвращение 100 тысяч израильтян в свои дома у границы с Ливаном, «приведет к перемещению еще сотен тысяч».

Израильский 9 Канал пишет, что таким образом замглавы «Хезболлы» ответил на заявление министра обороны еврейского государства Йоава Галанта о том, что Израиль полон решимости восстановить безопасность на своих северных границах.

«Мы не намерены вступать в войну, поскольку считаем, что это не принесет пользы. Однако если Израиль все же развяжет войну, мы встретимся с ним лицом к лицу — и обе стороны понесут большие потери», — предупредил Касем.

11 сентября на встрече с дислоцированными на севере Израиля военнослужащими резервистами из бригады «Одед» Йоав Галант призвал их готовиться к проведению наземной операции на территории Ливана.

Вечером 14 сентября израильские ВВС нанесли удары по складам оружия «Хезболлы» в двух местах в восточной части ливанской долины Бекаа, а также в шести местах на юге Ливана. В течение сегодняшнего утра были зафиксированы около 40 запусков по Израилю с территории Ливана. «Хезболла» взяла на себя ответственность за эти обстрелы, заявив, что атаковала военную базу бронетанкового подразделения ЦАХАЛа на Голанских высотах.