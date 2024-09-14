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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Глава военной разведки Украины выступил с заявлениями

16:10 3508

Северная Корея с большим отрывом лидирует по объемам поставок вооружений России, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты — это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпаса — это критично для нас. К сожалению, могу сказать, что с этим пока мы не можем ничего поделать. Это такая досадная правда», — цитирует его заявление «Интерфакс-Украина».

На просьбу проранжировать страны, которые оказывают наибольшую военную поддержку России, глава украинской военной разведки заявил, что на первом месте будет Северная Корея, «потом долго никого нет, а потом все остальные», так как объемы поставок несравнимы.

Буданов отметил, что разведка в XXI веке способна отслеживать полный маршрут поставок от корабля до его разгрузки, перевозки железной дорогой, размещения на центральный склад и дальнейшую отправку с него на линию боевого столкновения.

Говоря о российской военной промышленности, он утверждает, что советские запасы вооружений в России уже подходят к концу, а нынешние объемы производства самолетов и бронетехники не могут оказать решающее значение на поле боя. При этом российский ВПК значительно продвинулся в производстве ракет «Искандер»: «…Мы сейчас четко видим: массированное просто использование «Искандеров».

Он добавил, что огромная проблема для ВСУ также управляемые авиабомбы: «Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так».

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