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Трамп: «Выборы в США многое изменят по войне в Украине»

16:20 1305

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь пообещал урегулировать войну в Украине в случае повторного избрания президентом, это надо сделать «с помощью силы и мудрости». Об этом он сказал в обращении к участникам 20-й ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии YES, пишет «Интерфакс-Украина».

Трамп записал свое обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по дороге на предвыборный митинг в Аризоне.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это (урегулирование войны – ред.) нужно сделать, и мы должны сделать это и сделать это с помощью силы и мудрости», – сказал он в обращении.

Трамп снова заявил, что, если бы он был президентом, войны России против Украины «никогда бы не произошло».

«Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и в отношении этой войны», – отметил Трамп.

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