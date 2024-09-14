Пашинян отправляется в Грузию
16:29 1081
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 16 сентября в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.
Согласно сообщению, церемония его встречи в администрации грузинского правительства состоится в 14:00.
Вместе с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе они переговорят как вдвоем, так и в расширенном формате, после чего запланированы заявления для СМИ.
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