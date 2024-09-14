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Глава внешней разведки Британии в Баку

Пашинян отправляется в Грузию

16:29 1081

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 16 сентября в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно сообщению, церемония его встречи в администрации грузинского правительства состоится в 14:00.

Вместе с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе они переговорят как вдвоем, так и в расширенном формате, после чего запланированы заявления для СМИ.

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