Пашинян отправляется в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 16 сентября в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно сообщению, церемония его встречи в администрации грузинского правительства состоится в 14:00.

Вместе с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе они переговорят как вдвоем, так и в расширенном формате, после чего запланированы заявления для СМИ.