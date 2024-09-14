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Глава внешней разведки Британии в Баку

В Европе разбушевался «Борис»: жертвы, затопления…

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16:50 1675

Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к человеческим жертвам в Центральной и Восточной Европе. От воды пострадали тысячи домов, сообщает BBC.

В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о «беспрецедентной экстремальной ситуации».

Затопленная деревня в Польше

Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.

Шторм «Борис» привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.

В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией. В Праге возведены заграждения от наводнений.

В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.

В Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.

В Чешской Республике прорвало плотину на юге страны. Министр окружающей среды Петр Хладик призвал жителей наиболее пострадавших районов подготовиться к тому, чтобы покинуть свои дома. Министр также предупредил, что дожди в Чехии ожидаются до вторника.

Утром в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 мм, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В городе подтоплены несколько улиц, по которым остановлено движение.

По прогнозам, проливные дожди будут продолжаться как минимум до конца понедельника. Больше всего осадков выпало в Чехии. В горах на западе страны с четверга выпало 288 мм осадков. Это примерно трехмесячная норма осадков всего за три дня.

Шторм оказался таким разрушительным по двум причинам. Во-первых, в силу своего положения шторм притягивает более холодный воздух с севера, который смешивается с влагой, поступающей из необычайно теплых вод Средиземного и Черного морей. Во-вторых, над этими же районами очень медленно перемещается область низкого давления, и шторм оказался зажатым между областями высокого давления на западе и востоке.

После экстремального наводнения в 2021 году в Европе Всемирная сеть прогнозирования погоды пришла к выводу, что вероятность и интенсивность наводнений такого типа в Европе возрастает из-за быстрого потепления климата.

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