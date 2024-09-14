В Европе разбушевался «Борис»: жертвы, затопления…

В Австрии в ходе операции по спасению граждан от наводнения погиб один пожарный. Окружающая Вену территория была объявлена зоной бедствия, местные власти говорят о «беспрецедентной экстремальной ситуации».

Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к человеческим жертвам в Центральной и Восточной Европе. От воды пострадали тысячи домов, сообщает BBC.

Один человек погиб в результате наводнения в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск в воскресенье.

Шторм «Борис» привел к жертвам и в Румынии. В субботу власти сообщили, что четыре человека погибли во время наводнения в юго-восточном регионе Галац.

В Чехии из-за наводнения в некоторых районах была объявлена эвакуация. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны затронули перебои с электроэнергией. В Праге возведены заграждения от наводнений.

В городе Глухолазы на юго-западе Польши власти заявили, что река вышла из берегов и затапливает улицы. В воскресенье они призвали жителей эвакуироваться в более высокие места.

В Кракове, втором по величине городе Польши, власти предложили жителям мешки с песком для защиты от наводнения.

В Чешской Республике прорвало плотину на юге страны. Министр окружающей среды Петр Хладик призвал жителей наиболее пострадавших районов подготовиться к тому, чтобы покинуть свои дома. Министр также предупредил, что дожди в Чехии ожидаются до вторника.