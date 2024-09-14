Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: десятки раненых
В Харькове в результате авиаудара, от которого пострадал многоэтажный жилой дом, уже 35 раненых, среди них трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Россия применила для удара по Харькову корректируемую или фугасную авиабомбу, заявил начальник областной полиции Владимир Тимошко, его цитирует «Суспільне Харків».
«Заход был совершен тактической авиацией из района Белгорода, по городу пока зафиксировано одно попадание в многоэтажку, — сказал Тимошенко. — Пока мы не зафиксировали ни одного погибшего, несколько человек в тяжелом состоянии, предварительно есть раненые дети».
По его словам, еще около трех попаданий было в пригороде, «в общей сложности зафиксировано около пяти попаданий».
Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет в телеграме, что по Харькову и Харьковскому району выпустили «не менее шести» корректируемых авиационных бомб.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Харькову: «Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка».
Зеленский в очередной раз призвал помочь Украине защититься от российской военной авиации.
* * * 17:07
Российские войска нанесли ряд ударов по Харькову в воскресенье, 15 сентября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии», - написал он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пишет о повреждении гражданской инфраструктуры. «К этой минуте 25 пострадавших, из них трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке», - сообщил Синегубов.