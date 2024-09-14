Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: десятки раненых

В Харькове в результате авиаудара, от которого пострадал многоэтажный жилой дом, уже 35 раненых, среди них трое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Россия применила для удара по Харькову корректируемую или фугасную авиабомбу, заявил начальник областной полиции Владимир Тимошко, его цитирует «Суспільне Харків».

«Заход был совершен тактической авиацией из района Белгорода, по городу пока зафиксировано одно попадание в многоэтажку, — сказал Тимошенко. — Пока мы не зафиксировали ни одного погибшего, несколько человек в тяжелом состоянии, предварительно есть раненые дети».