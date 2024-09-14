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Индия готовит для Армении ударные истребители

наш обзор
Отдел информации
17:35 2446

Армения углубляет сотрудничество с Индией в области обороны. Как сообщает индийская пресса, после закупки ряда различных вооружений Ереван теперь стремится модернизировать свои ВВС с помощью индийских партнеров. В Армении подтвердили эту информацию, сообщив, что ведутся переговоры по модернизации четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2019 году.

Истребители Су-30 в Армении известны как «белые слоны», поскольку в их приобретение были вложено значительные средства, но пользы от них не оказалось

По информации Hindustan Times, опубликованной со ссылкой на высокопоставленных чиновников, Армения обратилась к Индии за помощью в модернизации своего небольшого парка истребителей Су-30СМ российского производства. Это происходит на фоне заказа Арменией ракетных систем, артиллерийских орудий и радаров. По данным издания, модернизация, на которую рассчитывает Ереван, включает обновление авионики, комплексов радиоэлектронной борьбы и вооружения.

«Мы рассматриваем возможность модернизации наших истребителей Су-30 с помощью компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), поскольку она обладает большим опытом в этой области», - цитирует СМИ начальника Управления авиации ВС Армении Ованеса Варданяна, который дал интервью Hindustan Times в ходе учений Tarang Shakti 2024.

Компания HAL производит российские истребители для ВВС Индии по лицензии на своем авиастроительном заводе в Нашике. По словам Варданяна, он обсудил области возможного сотрудничества с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом на Международной выставке оборонной авиации 2024, организованной на авиабазе Джодхпур.

Начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан и начальник Управления авиации ВС Армении Ованес Варданян (справа) на авиабазе Джодхпур

Как отмечает Hindustan Times, высокопоставленный индийский чиновник подтвердил заинтересованность Армении в модернизации Су-30 компанией HAL. По его словам, по этому поводу ведутся некоторые переговоры, но они находятся на начальной стадии.

«Вариант Су-30, эксплуатируемый Арменией, отличается от Су-30, находящихся на вооружении ВВС Индии. Нужно учитывать этот аспект наряду со сложной динамикой в этом регионе, включая сближение России, давнего и надежного партнера Индии в сфере обороны, с Азербайджаном после начала войны с Украиной», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Индийское издание The Print также сообщило со ссылкой на индийского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, что переговоры о модернизации истребителей Су-30 Армении находятся на предварительной стадии. «Су30, которыми оперирует Армения, отличаются от тех, которыми оперируем мы. Поэтому придется посмотреть, что можно сделать. Переговоры находятся только на начальной стадии, - рассказал источник The Print. - Они (армяне) хотят модернизировать свои Су30 и интегрировать наше вооружение».

Армения хочет закупить и индийские ракеты, включая отечественные ракеты класса «воздух-воздух» Astra

Вооружение, нужное Еревану, также включает управляемые боеприпасы класса «воздух-земля». Однако СМИ не смогли подтвердить, что Армения также хочет приобрести крылатые ракеты BrahMos.

Стоит отметить, что ранее индийские источники сообщали о переговорах Армении по приобретению наземной версии гиперзвуковых ракет BrahMos. Эти ракеты имеют дальность до тысячи километров и основаны на технологиях российских крылатых ракет «Оникс». Источники пояснили, что при экспорте этого оружия «существует множество протоколов, и сначала необходимо решить множество вопросов».

«Армения закупила у России четыре самолета Су30 в 2019 году, но они не приняли участия в карабахском конфликте с Азербайджаном в 2020 году, поскольку самолетам не хватало огневой мощи, включая управляемые боеприпасы класса «воздух-земля». Интересно, что Азербайджан усилил свои Су25 советской эпохи с помощью Турции», - подчеркивает издание.

Ракеты BrahMos имеют дальность до тысячи километров и основаны на технологиях российских крылатых ракет «Оникс»

По информации The Print, еще одна область, которую рассматривает Армения, - это вопросы технического обслуживания Су30, а также обучение пилотов. Как отмечает издание, Индия эксплуатирует около 272 Су30 MKI и сумела наладить местное производство некоторых компонентов самолета. Это помогает снизить зависимость от России в плане обслуживания и запчастей.

«Кстати, четыре истребителя Су-30, эксплуатируемые Арменией, известны как «белые слоны», поскольку в их приобретение были вложено значительные средства, но пользы от них не оказалось. С другой стороны, Азербайджан инвестировал средства в беспилотники и боеприпасы, которые смогли вывести из строя многочисленные средства ПВО Армении, а также нанести урон ее бронетанковым колоннам. После конфликта Армения стала крупным экспортером индийской оборонной продукции и в прошлом закупила несколько систем, включая артиллерийские орудия, а также некоторые виды ракет, минометы, радары, стрелковое оружие и прицельные системы», - пишет The Print.

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