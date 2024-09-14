Куда в России могут долететь Storm Shadow

В радиус действия этих ракет - 250 километров - попадает 14 аэродромов, один НПЗ и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, откуда, как считается, идет руководство боевыми действиями российской армии в Украине.

В зоне досягаемости ракет Storm Shadow, которыми Великобритания может разрешить Украине бить вглубь России, оказались 14 аэродромов. Карту российских взлетно-посадочных полос, которые могут попасть под удар, показала газета The Times.

Именно российская авиация, как заявляют в Украине, наносит сейчас основной ущерб ВСУ, поскольку массированно применяет управляемые авиабомбы.

«Вместо того чтобы ждать официального одобрения со стороны США, [премьер-министр Великобритании] сэр Кир [Cтармер] должен предоставить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому то, что ему крайне необходимо сегодня», — приводятся в публикации слова экс-секретаря министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса.

Бывший руководитель британского военного ведомства Бен Уоллес также заявил, что Лондон должен сохранить лидерство в международной коалиции союзников Киева и предоставить Украине разрешение бить по российской территории ракетами Storm Shadow.