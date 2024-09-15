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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Зеленский рассказал о плане победы Украины

19:19 2559

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский намерен представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один, который будет «необходим после войны». Об этом стало известно из интервью президента Владимира Зеленского американскому журналисту Фариду Закарии.

«Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом.

Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но я думаю, что это главное. Мы готовы. Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы», - рассказал он.

В этом же интервью Зеленский заявил, что все пункты плана победы Украины, которые он планирует представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, зависят от решения Байдена.

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