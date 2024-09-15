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В Тбилиси протестуют против заявления Иванишвили

видео; новость дополнена
19:59 2162

У парламента Грузии проходит акция протеста против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили о войне 2008 года, передает ТАСС.

Собравшиеся критикуют заявления Иванишвили, сделанные им накануне в городе Гори. Он обвинил экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии по указке извне и сказал, что после парламентских выборов 26 октября Грузия найдет в себе силы, чтобы извиниться за то, что основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» в 2008 году «окутала в пламени огня наших осетинских братьев и сестер».

Митингующие считают «предательскими» слова Иванишвили как по отношению к стране, так и к грузинским солдатам, погибшим в августе 2008 года.

На месте мобилизована полиция, движение по проспекту Руставели, на котором расположен парламент, свободно. Акция проходит в спокойной обстановке.

Ранее в субботу, 13 сентября, основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, выступая на предвыборной встрече в Гори, заявил, что Грузия «найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал (экс-президент страны Михаил) Саакашвили в 2008 году».

«Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинщики войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат строжайший юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы принести извинения за то, что в соответствии с полученным заданием предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев. А поскольку одним из важнейших краеугольных камней нашей христианской веры (грузин и осетин) является именно прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением», – сказал он.

Иванишвили говорил, что августовская война 2008 года «не была волей ни грузинского, ни осетинского народа». Он повторил, что «Мечте» необходимо конституционное большинство в парламенте для поправок, связанных с территориальной целостностью.

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