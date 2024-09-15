В Тбилиси протестуют против заявления Иванишвили

У парламента Грузии проходит акция протеста против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили о войне 2008 года, передает ТАСС.

Собравшиеся критикуют заявления Иванишвили, сделанные им накануне в городе Гори. Он обвинил экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии по указке извне и сказал, что после парламентских выборов 26 октября Грузия найдет в себе силы, чтобы извиниться за то, что основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» в 2008 году «окутала в пламени огня наших осетинских братьев и сестер».

Митингующие считают «предательскими» слова Иванишвили как по отношению к стране, так и к грузинским солдатам, погибшим в августе 2008 года.

На месте мобилизована полиция, движение по проспекту Руставели, на котором расположен парламент, свободно. Акция проходит в спокойной обстановке.