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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Хафтар пошел на переговоры с Турцией

20:15 1422

Турция и Египет, ранее поддержавшие разные стороны конфликта в Ливии, теперь пытаются повлиять на них, чтобы преодолеть внутренний кризис и восстановить поставки нефти из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«После того, как пять лет назад Каир и Анкара встали на противоположные стороны конфликта в Ливии, теперь оказывают давление на соперничающие правительства страны, чтобы добиться соглашения и завершить нефтяную блокаду, заявили официальные лица и дипломаты, знакомые с ситуацией», - информирует агентство.

В частности, Турция провела переговоры с «командующим Ливийской национальной армией» («ЛНА») Халифой Хафтаром, который долгое время являлся союзником Египта и противником Анкары во время боевых действий 2019-2020 годов. По словам дипломатов, хотя Египет и Турция не единственные страны, имеющие влияние в Ливии, «их совместное влияние существенным образом сократило страхи насчет начала полномасштабной войны».

В данный момент в Ливии существует два правительства: поддерживаемое ООН Правительство национального согласия (ПНА) в Триполи на западе страны и «временный кабинет» на востоке страны, который поддерживает «ЛНА».

Нынешний кризис начался в середине августа, когда ПНА уволило главу Центробанка Ливии Садика аль-Кебира: банк занимается в том числе поступлениями от нефтяного экспорта. В ответ восточное правительство, с которым был связан аль-Кебир, приостановило добычу и экспорт ливийской нефти.

Одновременно с тем, отмечает Bloomberg, сближение Каира и Анкары в отношении Ливии видно в том, что египетские компании и рабочие возвращаются в Триполи и другие части страны под контролем протурецких сил. Вместе с тем турецким фирмам разрешают участвовать в восстановлении восточных районов страны, находящихся в сфере контроля ЛНА, союзной Египту.

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