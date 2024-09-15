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У сепаратиста Саркисяна отобрали автомобиль

20:23 1356

Правоохранительные органы Армении конфисковали автомобиль одного из лидеров демонтированного сепаратистского режима в Карабахе Давида Саркисяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Романа Ерицяна.

«Машина конфискована в рамках того же производства, по которому проходит Давид Саркисян. В качестве объяснения представили то, что машину изымают как незаконно приобретенное имущество», - сказал Ерицян.

27 мая этого года Саркисян был арестован на 20 дней. Силовики провели обыск в его доме. Ему и еще троим лицам предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении 4 автомашин.

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