У сепаратиста Саркисяна отобрали автомобиль

Правоохранительные органы Армении конфисковали автомобиль одного из лидеров демонтированного сепаратистского режима в Карабахе Давида Саркисяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Романа Ерицяна.

«Машина конфискована в рамках того же производства, по которому проходит Давид Саркисян. В качестве объяснения представили то, что машину изымают как незаконно приобретенное имущество», - сказал Ерицян.

27 мая этого года Саркисян был арестован на 20 дней. Силовики провели обыск в его доме. Ему и еще троим лицам предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении 4 автомашин.