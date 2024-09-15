Иранский депутат раскритиковал Россию

На заседании парламента в воскресенье Фада Хоссейн Малеки заявил, что российские официальные лица выдвинули претензию по поводу Зангезурского коридора и этот вопрос «неприемлем» для иранского народа и парламента. Он призвал Министерство иностранных дел Исламской Республики сделать «строгое предупреждение» российской стороне.

По словам Малеки, Иран обвиняют, что он выступает на стороне России в войне в Украине, в то время как русские считают три острова (Большой и Малый Томбы и Абу-Муса) принадлежащими Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Депутат добавил, что Россия вмешалась в дела Азербайджана и Армении, что также неприемлемо для Ирана.