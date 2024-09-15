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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

Иранский депутат раскритиковал Россию

20:50 1510

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Фада Хоссейн Малеки раскритиковал позицию России, сообщает Mehr.

На заседании парламента в воскресенье Фада Хоссейн Малеки заявил, что российские официальные лица выдвинули претензию по поводу Зангезурского коридора и этот вопрос «неприемлем» для иранского народа и парламента. Он призвал Министерство иностранных дел Исламской Республики сделать «строгое предупреждение» российской стороне.

По словам Малеки, Иран обвиняют, что он выступает на стороне России в войне в Украине, в то время как русские считают три острова (Большой и Малый Томбы и Абу-Муса) принадлежащими Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Депутат добавил, что Россия вмешалась в дела Азербайджана и Армении, что также неприемлемо для Ирана.

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