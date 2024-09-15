В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, проиграв дебаты демократу Камале Харрис, начал выступать с еще более радикальными заявлениями против нелегальных мигрантов. В том числе вновь заговорил о том, что гаитянские мигранты якобы поедают домашних животных американцев. После высказываний Трампа ультрарадикальные группировки вышли на улицы, чтобы «поохотиться» на мигрантов. Таким образом, агитация Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса вывели ситуацию из-под контроля и создали угрозу кровопролития.

Напомним, что Трамп, проиграв дебаты Камале Харрис в небольшом городе Спрингфилд в штате Огайо, сослался на фейковую информацию, распространившуюся в социальных сетях и опровергнутую мэрией города, о том, что гаитянские мигранты якобы едят собак и кошек. Несмотря на то, что ведущие СМИ опровергли заявления Трампа, он продолжил утверждать, что нелегальные мигранты якобы представляют опасность даже для домашних животных. Выступления Трампа о гаитянских мигрантах вызвали рост критики в СМИ и социальных сетях, а также стали причиной появления множества мемов. Даже многие из сторонников республиканца отвернулись от него после этих слов. Тем не менее Трамп продолжил развивать данную тему на предвыборных митингах и в ходе визитов в Аризону и Неваду на прошлой неделе повторил, что гаитянские мигранты якобы захватили город Спрингфилд и жарят там собак и кошек. Его заявления о гаитянах, едящих собак и кошек, оставили в тени выступления одиозного кандидата по вопросам экономики и безопасности границ. На пресс-конференции в Калифорнии в пятницу Трамп пообещал «крупные депортации» из Спрингфилда. В городе Спрингфилд, что в округе Кларк, проживают приблизительно 12 – 15 тысяч иммигрантов из Гаити. Последние находятся там на законных основаниях в рамках программы условно-досрочного освобождения, которая позволяет гражданам и законным резидентам подавать заявления на то, чтобы члены их семей из Гаити приехали в Соединенные Штаты.

Как сообщает CNN, Трамп также упомянул венесуэльскую банду в Авроре (штат Колорадо). Продолжая использовать уничижительные выражения для описания нелегальных иммигрантов, Трамп заявил о появлении «гнезд плохих людей» в Соединенных Штатах: «Это как вторжение изнутри, и нас ждет самая масштабная депортация в истории нашей страны. И мы начнем со Спрингфилда и Авроры». «Жители Огайо напуганы, - сказал он. - Станет еще хуже. Станет еще хуже. Пока они (мигранты – ред.) только обустраиваются». Трамп говорил на эту же тему позже в пятницу на митинге в Лас-Вегасе. «Мы переживаем вторжение, как будто это была армия, за исключением того, что во многих отношениях это сложнее, потому что они не носят форму, вы не знаете, за кем, черт возьми, идти», - сказал он. Снова упомянув Спрингфилд и Аврору, Трамп продолжил: «Я ваш пограничный президент. Отныне я хочу быть вашим пограничным президентом».

Республиканцы в целом считают, что иммиграция и безопасность границ являются ключевыми политическими вопросами для партии, и могут использовать эти темы, чтобы атаковать Камалу Харрис, которую они окрестили «царицей границ» президента Джо Байдена. Этот ярлык появился после того, как Байден поручил вице-президенту в 2021 году возглавить дипломатическую работу с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом для устранения условий, побуждающих их граждан мигрировать в Соединенные Штаты. Высказывания Трампа о гаитянах, якобы едящих собак и кошек, активизировали ультрарадикалов, которые вышли на улицы города Спрингфилд. Мэрия Спрингфилда была вынуждена закрыться из-за угрозы взрыва в четверг. Две начальные школы были эвакуированы в пятницу на основе информации, полученной от полицейского управления Спрингфилда, объявил в пятницу школьный округ города. Две местные больницы - Kettering Health и Mercy Health Springfield Regional Medical Center, по данным CNN, также были вынуждены закрыться из-за угроз взрыва в субботу. Полиция Спрингфилда сообщила, что в субботу они получили два звонка о присутствии в городе ультрарадикальной группировки Proud Boys. На кадрах в соцсетях запечатлена группа из 15-20 человек, некоторые из которых несут флаги и носят одежду с логотипами, связанными с членами крайне правой группировки Proud Boys. Полиция сообщила CNN, что, когда офицеры прибыли в этот район, группы там уже не было.

Мэр Спрингфилда Роб Рю в четверг вечером призвал национальных кандидатов - явный намек на Трампа и Вэнса - «обратить внимание на то, что их слова делают с такими городами, как наш». «Нам нужна помощь, а не ненависть», - сказал Рю. Трамп отверг обвинения в причастности к этим событиям, когда его спросили, осуждает ли он угрозы в Спрингфилде. «Я не знаю ничего насчет угроз взрыва, - сказал Трамп во время визита в Ассоциацию защиты полиции Лас-Вегаса в субботу. - Я знаю только, что (Спрингфилд) был захвачен нелегальными мигрантами, и это ужасно». Кандидат в вице-президенты от Трампа Джей Ди Винс также не отстает от своего начальника. Сначала он не исключил, что информация о том, что гаитяне якобы едят собак и кошек в Спрингфилде, может быть «ложной», но заявил, что это не меняет сути вопроса. Позже Джей Ди Винс разместил на своей странице в соцсетях видео, на котором африканские мигранты якобы жарят кошку на открытом воздухе в Дейтоне (штат Огайо), чтобы «доказать», насколько опасны нелегальные мигранты.