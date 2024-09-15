В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, проиграв дебаты демократу Камале Харрис, начал выступать с еще более радикальными заявлениями против нелегальных мигрантов. В том числе вновь заговорил о том, что гаитянские мигранты якобы поедают домашних животных американцев.
После высказываний Трампа ультрарадикальные группировки вышли на улицы, чтобы «поохотиться» на мигрантов. Таким образом, агитация Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса вывели ситуацию из-под контроля и создали угрозу кровопролития.
Напомним, что Трамп, проиграв дебаты Камале Харрис в небольшом городе Спрингфилд в штате Огайо, сослался на фейковую информацию, распространившуюся в социальных сетях и опровергнутую мэрией города, о том, что гаитянские мигранты якобы едят собак и кошек. Несмотря на то, что ведущие СМИ опровергли заявления Трампа, он продолжил утверждать, что нелегальные мигранты якобы представляют опасность даже для домашних животных.
Выступления Трампа о гаитянских мигрантах вызвали рост критики в СМИ и социальных сетях, а также стали причиной появления множества мемов.
Даже многие из сторонников республиканца отвернулись от него после этих слов. Тем не менее Трамп продолжил развивать данную тему на предвыборных митингах и в ходе визитов в Аризону и Неваду на прошлой неделе повторил, что гаитянские мигранты якобы захватили город Спрингфилд и жарят там собак и кошек. Его заявления о гаитянах, едящих собак и кошек, оставили в тени выступления одиозного кандидата по вопросам экономики и безопасности границ.
На пресс-конференции в Калифорнии в пятницу Трамп пообещал «крупные депортации» из Спрингфилда.
В городе Спрингфилд, что в округе Кларк, проживают приблизительно 12 – 15 тысяч иммигрантов из Гаити. Последние находятся там на законных основаниях в рамках программы условно-досрочного освобождения, которая позволяет гражданам и законным резидентам подавать заявления на то, чтобы члены их семей из Гаити приехали в Соединенные Штаты.
Как сообщает CNN, Трамп также упомянул венесуэльскую банду в Авроре (штат Колорадо). Продолжая использовать уничижительные выражения для описания нелегальных иммигрантов, Трамп заявил о появлении «гнезд плохих людей» в Соединенных Штатах: «Это как вторжение изнутри, и нас ждет самая масштабная депортация в истории нашей страны. И мы начнем со Спрингфилда и Авроры».
«Жители Огайо напуганы, - сказал он. - Станет еще хуже. Станет еще хуже. Пока они (мигранты – ред.) только обустраиваются».
Трамп говорил на эту же тему позже в пятницу на митинге в Лас-Вегасе. «Мы переживаем вторжение, как будто это была армия, за исключением того, что во многих отношениях это сложнее, потому что они не носят форму, вы не знаете, за кем, черт возьми, идти», - сказал он.
Снова упомянув Спрингфилд и Аврору, Трамп продолжил: «Я ваш пограничный президент. Отныне я хочу быть вашим пограничным президентом».
Республиканцы в целом считают, что иммиграция и безопасность границ являются ключевыми политическими вопросами для партии, и могут использовать эти темы, чтобы атаковать Камалу Харрис, которую они окрестили «царицей границ» президента Джо Байдена. Этот ярлык появился после того, как Байден поручил вице-президенту в 2021 году возглавить дипломатическую работу с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом для устранения условий, побуждающих их граждан мигрировать в Соединенные Штаты.
Высказывания Трампа о гаитянах, якобы едящих собак и кошек, активизировали ультрарадикалов, которые вышли на улицы города Спрингфилд.
Мэрия Спрингфилда была вынуждена закрыться из-за угрозы взрыва в четверг. Две начальные школы были эвакуированы в пятницу на основе информации, полученной от полицейского управления Спрингфилда, объявил в пятницу школьный округ города. Две местные больницы - Kettering Health и Mercy Health Springfield Regional Medical Center, по данным CNN, также были вынуждены закрыться из-за угроз взрыва в субботу.
Полиция Спрингфилда сообщила, что в субботу они получили два звонка о присутствии в городе ультрарадикальной группировки Proud Boys. На кадрах в соцсетях запечатлена группа из 15-20 человек, некоторые из которых несут флаги и носят одежду с логотипами, связанными с членами крайне правой группировки Proud Boys. Полиция сообщила CNN, что, когда офицеры прибыли в этот район, группы там уже не было.
Мэр Спрингфилда Роб Рю в четверг вечером призвал национальных кандидатов - явный намек на Трампа и Вэнса - «обратить внимание на то, что их слова делают с такими городами, как наш».
«Нам нужна помощь, а не ненависть», - сказал Рю.
Трамп отверг обвинения в причастности к этим событиям, когда его спросили, осуждает ли он угрозы в Спрингфилде.
«Я не знаю ничего насчет угроз взрыва, - сказал Трамп во время визита в Ассоциацию защиты полиции Лас-Вегаса в субботу. - Я знаю только, что (Спрингфилд) был захвачен нелегальными мигрантами, и это ужасно».
Кандидат в вице-президенты от Трампа Джей Ди Винс также не отстает от своего начальника. Сначала он не исключил, что информация о том, что гаитяне якобы едят собак и кошек в Спрингфилде, может быть «ложной», но заявил, что это не меняет сути вопроса.
Позже Джей Ди Винс разместил на своей странице в соцсетях видео, на котором африканские мигранты якобы жарят кошку на открытом воздухе в Дейтоне (штат Огайо), чтобы «доказать», насколько опасны нелегальные мигранты.
«Камале Харрис и ее медиааппаратчикам должно быть стыдно, - написал Вэнс в субботу в социальной сети X. - Еще одна «разоблаченная» история, которая, как оказалось, имела под собой основания». Однако пользователи соцсети указали, что на мангале жарили не кошку, а обычную курицу.
Подписчики быстро отреагировали на пост, подвергнув ди Вэнса обструкции. «Ты не знаешь, как выглядят курицы с прикрепленными ножками, черт возьми… Да ты просто дурак!» - негодовали американцы.
Оливер Александр, OSINT-аналитик, поделился изображениями ощипанных цыплят, которые выглядели удивительно похожими на то, что жарилось на гриле на видео.
«Очевидно, ты чудак. Чувак никогда не видел цыпленка, который не был бы в форме наггетса», - написал он.
Кампания кандидата в вице-президенты отказалась комментировать запись. Эксперт Национального совета по курятине не ответил на запросы. Однако источник, близкий к Вэнсу, сообщил The Independent, что они не верят, что тушки, запечатленные на гриле в ролике, являются курицей.
Пропаганда Трампа и его кандидата в вице-президенты по поводу гаитян, якобы едящих собак и кошек, вызвала обеспокоенность среди гаитянской общины в США. Многие из них боятся выйти на улицу, опасаясь нападений разгневанных местных жителей.
«Это создает столько паники в обществе», - сказал The Independent житель Спрингфилда и местный лидер Вайлс Дорсайнвиль.
Он сказал, что гаитяне в Спрингфилде звонят в некоммерческий Центр помощи и поддержки гаитянского сообщества, который Дорсайнвиль основал в прошлом году, чтобы спросить, безопасно ли им выходить на улицу.
«И мы предупреждаем их, чтобы они были осторожны, когда выходят на улицу», - сказал Дорсайнвиль.