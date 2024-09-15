Иран назвали «врагом всего мира»

Так в своем X он отреагировал на совместное заявление глав МИД государств G7, в котором те осудили Тегеран за военную помощь Москве.

«Министры иностранных дел стран G7 сейчас говорят то, что я ясно дал понять в прошлом: Иран является величайшим врагом не только Израиля, не только Ближнего Востока, но и Европы, и всего мира…» — написал Кац.

Он добавил, что в таких условиях Японии, Канаде и Италии стоит присоединиться к остальным государствам G7, принявшим решение об усилении санкционного давления на Иран. Кац подчеркнул, что Израиль выступает за увеличения ограничительных мер в отношении Тегерана со стороны и других государств.

«…Мир должен объединиться, чтобы остановить Иран, пока не стало слишком поздно», — заключил израильский министр.