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Глава внешней разведки Британии в Баку
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Глава внешней разведки Британии в Баку

За добровольное возвращение домой — 34 тысячи долларов

22:05 482

Власти Швеции собираются увеличить размер финансовой поддержки для стимулирования мигрантов к возвращению на родину. Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

Кабинет министров Швеции в рамках реформы миграционной политики страны предложил повысить пособия для лиц, которые не интегрировались в шведское общество.

Согласно информации на портале миграционной службы Швеции, сейчас размер выплаты составляет 10 тысяч шведских крон (967 долларов) на взрослого, а также 5 тысяч крон на ребенка (483 доллара) и до 40 тысяч крон (около 3,9 тысяч долларов) на всю семью. Размер пособия после повышения составит к 2026 году 350 тысяч крон на человека (почти 34 тысячи долларов).

Предложение резко повысить размеры существующего гранта связано с тем, что он практически не использовался.

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