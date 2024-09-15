Срочно: Еще одно покушение на Трампа!!!
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал первое заявление после предполагаемого покушения на него.
«Около меня были выстрелы… Я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я в безопасности и в порядке! Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете… Сделаем Америку снова великой», - заявил Трамп.
* * * 00:12
Целью стрельбы во Флориде был именно Дональд Трамп, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом Трампа как попытку покушения на политика, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис заявила, что в США нет места насилию.
«Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», - написала Харрис в X.
* * * 15 сентября 23:46
Газета New York Post отредактировала свою информацию, сообщив со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что выстрел произвел агент Секретной службы, увидевший подозрительного человека на поле для гольфа - как ему показалось, вооруженного.
Первоначально издание писало, что два человека устроили перестрелку. Трамп в результате произошедшего не пострадал.
Американский лидер Джо Байден и вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис проинформированы об инциденте рядом с тем местом, где находился республиканец Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном его пресс-пулом.
«Президент и вице-президент проинформированы об инциденте, касающемся безопасности на поле для гольфа Trump International, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности. Помощники будут регулярно их информировать», - говорится в заявлении.
September 15, 2024
* * * 23:20
Секретная служба США проводит расследование происшествия, связанного с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом говорится в ее заявлении.
«Секретная служба США совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа, которое имело место незадолго до 14:00. Бывший президент в безопасности», - написал в X официальный представитель службы Энтони Гульельми.
Секретная служба США, в частности, отвечает за охрану первых лиц государства, включая кандидатов в президенты и бывших лидеров.
* * * 23:07
New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Дональд Трамп, они стреляли друг в друга.
Неподалеку от места стрельбы возле гольф-клуба был найден автомат AK-47, подозреваемый, предположительно, задержан, сообщил сын политика.
* * * 22:55
Экс-президент США Дональд Трамп в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него», заявил представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг, передает CNN.
«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении.
Бывший президент играл в гольф в международном гольф-клубе Trump в Уэст-Палм-Бич. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.
* * * 22:45
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы в районе, где он находился. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба республиканца.
Другие подробности пока не приводятся.
В то же время конгрессмен Марджори Тейлор-Грин утверждает, что на Трампа была совершена очередная попытка покушения, он цел и невредим.