Срочно: Еще одно покушение на Трампа!!!

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал первое заявление после предполагаемого покушения на него. «Около меня были выстрелы… Я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я в безопасности и в порядке! Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете… Сделаем Америку снова великой», - заявил Трамп.

* * * 00:12 Целью стрельбы во Флориде был именно Дональд Трамп, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. * * * Власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом Трампа как попытку покушения на политика, сообщает CNN со ссылкой на источники. Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис заявила, что в США нет места насилию. «Меня проинформировали о сообщениях о стрельбе рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», - написала Харрис в X.

* * * 15 сентября 23:46 Газета New York Post отредактировала свою информацию, сообщив со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что выстрел произвел агент Секретной службы, увидевший подозрительного человека на поле для гольфа - как ему показалось, вооруженного. Первоначально издание писало, что два человека устроили перестрелку. Трамп в результате произошедшего не пострадал. Американский лидер Джо Байден и вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис проинформированы об инциденте рядом с тем местом, где находился республиканец Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном его пресс-пулом. «Президент и вице-президент проинформированы об инциденте, касающемся безопасности на поле для гольфа Trump International, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности. Помощники будут регулярно их информировать», - говорится в заявлении.

* * * 23:20 Секретная служба США проводит расследование происшествия, связанного с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом говорится в ее заявлении. «Секретная служба США совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа, которое имело место незадолго до 14:00. Бывший президент в безопасности», - написал в X официальный представитель службы Энтони Гульельми. Секретная служба США, в частности, отвечает за охрану первых лиц государства, включая кандидатов в президенты и бывших лидеров.

* * * 23:07 New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Дональд Трамп, они стреляли друг в друга. Неподалеку от места стрельбы возле гольф-клуба был найден автомат AK-47, подозреваемый, предположительно, задержан, сообщил сын политика.

* * * 22:55 Экс-президент США Дональд Трамп в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него», заявил представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг, передает CNN. «Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении. Бывший президент играл в гольф в международном гольф-клубе Trump в Уэст-Палм-Бич. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.