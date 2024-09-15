У американцев новая ударная атомная подлодка
США ввели в боевой состав своих ВМС новую ударную атомную подводную лодку USS New Jersey (SSN 796) класса Virginia Block IV, сообщил телеканал Fox News.
Церемония состоялась на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодки этого класса оснащены 12 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Длина атомной подлодки составляет 115 метров, ширина - 10 метров. Она может погружаться на глубину более 240 метров и развивать скорость более 25 узлов.
В составе ВМС США на данный момент числятся 23 ударные подлодки класса Virginia различных модификаций.