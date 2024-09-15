Турция сделала заявление по Украине

Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого Анкара предлагает использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины. Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк, сообщает «Голос Америки».

Озтюрк отметил, что Турция «без колебаний» поддерживает Украину. В то же время он подчеркнул, что эта поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.