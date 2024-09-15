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Турция сделала заявление по Украине

00:54 342

Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого Анкара предлагает использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины. Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк, сообщает «Голос Америки».

Озтюрк отметил, что Турция «без колебаний» поддерживает Украину. В то же время он подчеркнул, что эта поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.

«Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, поэтому я действительно болею за них всем сердцем», - отметил представитель турецкого МИД.

Озтюрк заявил, что завершение войны нужно искать в мирных переговорах: «Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров».

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