Турция сделала заявление по Украине
Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого Анкара предлагает использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины. Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк, сообщает «Голос Америки».
Озтюрк отметил, что Турция «без колебаний» поддерживает Украину. В то же время он подчеркнул, что эта поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.
«Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, поэтому я действительно болею за них всем сердцем», - отметил представитель турецкого МИД.
Озтюрк заявил, что завершение войны нужно искать в мирных переговорах: «Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров».