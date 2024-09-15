В Турции успешно испытали «Стальной купол»

Испытательные стрельбы SİPER Product-2, национальной региональной системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия Турции, успешно проведены. Об этом информирует Anadolu.

Согласно заявлению Управления оборонной промышленности Турции, возможности системы были проверены с помощью центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2 в ходе огневых испытаний, проведенных 12 сентября в испытательном центре Синоп при участии представителей Управления и вооруженных сил.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн заявил, что проект SİPER, представляющий собой сдерживающую силу «Стального купола» на большой дальности и высоте, направлен на то, чтобы дать возможность стратегическим объектам обеспечить противовоздушную оборону на большой дальности и распределенную архитектуру против вражеских атак в рамках региональной противовоздушной обороны.

По его словам, система SİPER будет способна поражать воздушные цели, такие как истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса «воздух-поверхность», а на более поздних этапах будут проведены исследования для получения возможности поражать баллистические ракеты.

В рамках проекта SİPER планируется завершить работы по приемке системы SİPER Product-1 и поставить ее на вооружение до конца этого года.