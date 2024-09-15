На Землю обрушится сильная магнитная буря

Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии российского Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Уровень магнитных бурь в этот день будет достигать G3, то есть они будут сильными.

Причиной очередных магнитных бурь стала сильная вспышка на Солнце, которая произошла 14 сентября. Вероятность сильного магнитного шторма 16 сентября ученые оценивают в 30%, 17 сентября — в 35%. Магнитосфера вновь станет спокойной только во второй половине дня во вторник.