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Еще одно покушение на Трампа
Новость дня
Еще одно покушение на Трампа

На Землю обрушится сильная магнитная буря

01:51 575

Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии российского Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Уровень магнитных бурь в этот день будет достигать G3, то есть они будут сильными.

Причиной очередных магнитных бурь стала сильная вспышка на Солнце, которая произошла 14 сентября. Вероятность сильного магнитного шторма 16 сентября ученые оценивают в 30%, 17 сентября — в 35%. Магнитосфера вновь станет спокойной только во второй половине дня во вторник.

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