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Еще одно покушение на Трампа
Новость дня
Еще одно покушение на Трампа

После покушения Трамп снова лидер гонки

03:14 185

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после второй попытки покушения снова обогнал свою соперницу - вице-президента, кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис по версии Polymarket.

Напомним, рядом с гольф-клубом, где Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. ФБР заявило, что инцидент «выглядит как попытка покушения».

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