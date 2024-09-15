После покушения Трамп снова лидер гонки

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после второй попытки покушения снова обогнал свою соперницу - вице-президента, кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис по версии Polymarket.

Напомним, рядом с гольф-клубом, где Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. ФБР заявило, что инцидент «выглядит как попытка покушения».